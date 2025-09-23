Sadettin Saran, Fenerbahçe Futbol Takımı ile Bir Araya Geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri, futbol A takımıyla bir araya geldi. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında deplasmanda Dinamo Zagreb ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamlarken, Başkan Sadettin Saran ve yöneticiler tesisleri ziyaret etti.

Teknik Direktör Domenico Tedesco ile teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Saran, tesis personeliyle de tanıştı.

Başkan Sadettin Saran, yaptığı konuşmada birlik olmanın ve kenetlenmenin önemine vurgu yaparken, futbolculara başarılar diledi. - İSTANBUL