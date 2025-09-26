Haberler

Sadettin Saran ilk neşteri vuruyor! Fenerbahçe'de ayrılık

Sadettin Saran ilk neşteri vuruyor! Fenerbahçe'de ayrılık
Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sportif direktör Devin Özek ile bir görüşme yaparak kendisinin yeni yapılanmada düşünülmediğini belirtti. Kısa süre içerisinde yolların resmen ayrılması bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni başkanı Sadettin Saran, futbol takımı yapılanması kapsamında ilk neşteri vurdu.

DEVİN ÖZEK İLE YOLLAR AYRILIYOR

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sportif direktör Devin Özek ile bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde özel bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 dakika süren görüşmede Sadettin Saran, futbol takımındaki yeni yapılanma kapsamında Devin Özek'e kendisinin takımda düşünülmediğini iletti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bu görüşme üzerine Devin Özek'in alınan bu karara olumlu şekilde cevap verdiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde Devin Özek ile yolların kısa süre içerisinde resmen ayrılması bekleniyor.

TEDESCO İLE DE GÖRÜŞÜLDÜ

Öte yandan Sadettin Saran, Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco ile de bir görüşme yaptı. Saran, İtalyan hocadan takım hakkında rapor istedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
