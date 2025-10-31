Sadettin Saran Beşiktaş derbisi öncesi dev prim müjdesi

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak.

SADETTİN SARAN'DAN PRİM MÜJDESİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Beşiktaş derbisi öncesi takıma büyük bir sürpriz yaptı. Sadettin Saran, 4-0 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından soyunma odasında oyunculara Beşiktaş'ı da yenmeleri halinde 1.5 milyon euro prim verileceğini duyurdu. Saran'ın bu hamlesi, futbolcuların moralini artırdı.

''SADECE 3 PUAN DEĞİL, KARAKTER MAÇI!''

Başkan Saran'ın soyunma odasında oyuncularına "Bu derbi sadece 3 puan değil, karakter maçı!" şeklinde seslendiği ve teknik heyet ile futbolculara tam destek sözü verdiği öğrenildi. Kulüp içinde alınan bu kararın, derbi öncesi motivasyonu artırarak saha performansına olumlu yansıması bekleniyor.