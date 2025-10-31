Haberler

Sadettin Saran Beşiktaş derbisi öncesi dev prim müjdesi

Sadettin Saran Beşiktaş derbisi öncesi dev prim müjdesi
Güncelleme:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Beşiktaş derbisi öncesi futbolculara prim müjdesi verdi. Saran, takıma yaptığı açıklamayla Beşiktaş'ı yenmeleri halinde 1.5 milyon euro prim verileceğini duyurdu.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Beşiktaş derbisini kazanmaları halinde takıma 1.5 milyon euro prim vereceğini açıkladı.
  • Sadettin Saran, Beşiktaş derbisini 'sadece 3 puan değil, karakter maçı' olarak nitelendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak.

SADETTİN SARAN'DAN PRİM MÜJDESİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Beşiktaş derbisi öncesi takıma büyük bir sürpriz yaptı. Sadettin Saran, 4-0 kazanılan Gaziantep FK maçının ardından soyunma odasında oyunculara Beşiktaş'ı da yenmeleri halinde 1.5 milyon euro prim verileceğini duyurdu. Saran'ın bu hamlesi, futbolcuların moralini artırdı.

''SADECE 3 PUAN DEĞİL, KARAKTER MAÇI!''

Başkan Saran'ın soyunma odasında oyuncularına "Bu derbi sadece 3 puan değil, karakter maçı!" şeklinde seslendiği ve teknik heyet ile futbolculara tam destek sözü verdiği öğrenildi. Kulüp içinde alınan bu kararın, derbi öncesi motivasyonu artırarak saha performansına olumlu yansıması bekleniyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıİlhan Binen:

müjdeyi reklam yapmayın nasıl olsa maç fenerin kesin ve net

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKamil Başkurt:

Madem o kadar adamsın fb hissesi yerlerde geziyor sahip çık

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
