Haberler

Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bir Manchester United taraftarı, 'Manchester United 5 maç üst üste kazanırsa saçımı keseceğim' diyen taraftara saldırdı. Taraftarın saçından tutun saldırganı etrafındakiler zor sakinleştirdi.

  • Bir Manchester United taraftarı, takımının 5 maç üst üste kazanması halinde saçını keseceğini söyledi.
  • Başka bir Manchester United taraftarı, bu sözleri söyleyen taraftara fiziksel saldırıda bulundu.
  • Saldırının nedeni ve detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Son günlerin popüler ismi olan ve "Manchester United 5 maç üst üste kazanırsa saçımı keseceğim" diyen taraftara saldırı gerçekleşti.

SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU

Takımının 5 maçlık galibiyet serisi yakalaması halinde saçını keseceğini söyleyen taraftar, sosyal medyada gündem olmuştu. İddia kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI

Başka bir Manchester United taraftarı, söz konusu kişiye fiziksel müdahalede bulundu. Olayın nedeni ve detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Spor
Meclis'teki yumruklu kavga Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi

Bu görüntüler Erdoğan'ı çok kızdırdı! Kürsüden esti gürledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı

Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
Aguero, Messi'yle yatak odasında çekilen fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu: Bütün gece...

Messi'yle yatak odasındaki fotoğrafı hakkında yıllar sonra konuştu
Dövmeli kadından yeni açıklama: Bir zalime aşık oldum bu hale geldim

Bu hale nasıl geldiğini gözleri dolarak anlattı
Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü: Cüppeler ters giyildi

Mekke'de yağmur duasına damga vuran görüntü
Ortalık yangın yeri! Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı

Dev maça atanan hakemi gören futbolseverler çıldırdı
En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var

En çok değiştirilen soyisimler: Birinci sırada üç harfli kelime var
Ünlü oryantal Asena dayak yediği anları bu sözlerle anlattı

Ünlü oryantal dayak yediği anları bu sözlerle anlattı