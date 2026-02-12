Saçlarına yapışıp vurmaya başladı! Son günlerin popüler ismi ölümden döndü
Bir Manchester United taraftarı, 'Manchester United 5 maç üst üste kazanırsa saçımı keseceğim' diyen taraftara saldırdı. Taraftarın saçından tutun saldırganı etrafındakiler zor sakinleştirdi.
Son günlerin popüler ismi olan ve "Manchester United 5 maç üst üste kazanırsa saçımı keseceğim" diyen taraftara saldırı gerçekleşti.
SÖZLERİ GÜNDEM OLMUŞTU
Takımının 5 maçlık galibiyet serisi yakalaması halinde saçını keseceğini söyleyen taraftar, sosyal medyada gündem olmuştu. İddia kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.
SALDIRI ANI ORTAYA ÇIKTI
Kaynak: Haberler.com / Spor