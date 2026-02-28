Sacha Boey, 2. golünü attı

Haberler

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, Trendyol Süper Lig 24. haftasında Alanyaspor'a attığı golle bu sezonki 2. gol sevincini yaşadı. Boey, maçın 45+2. dakikasında Lucas Torreira'nın pasıyla uzak köşeye yaptığı vuruşla sarı-kırmızılı takımı öne geçirdi.

25 yaşındaki futbolcu böylece sarı-kırmızılılarla bu sezonki 2. gol sevincini yaşadı. Fransız futbolcu, daha önce İstanbul'da Juventus ile oynanan müsabakada rakip fileleri havalandırmıştı.

Maça 11'de başlayan Sacha Boey, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

