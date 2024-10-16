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Saben Lee, Maccabi ile Euroleague'e Hızla Giriş Yaptı

Saben Lee, Maccabi ile Euroleague'e Hızla Giriş Yaptı
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Manisa Basket'ten Maccabi Playtika'ya transfer olan Saben Lee, Anadolu Efes ile oynanan Euroleague maçında 23 sayı üreterek dikkatleri üzerine çekti. Performansıyla Euroleague'de kendini kanıtlayan Lee, maçın en skorer ismi oldu.

TÜRKİYE'DE yaz transfer döneminde Manisa Basket'e transfer olan ve çıktığı 2 Şampiyonlar Ligi, 1 de Süper Lig maçında 30,5 sayı ortalaması yakalayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Saben Lee, geçen hafta ve Maccabi Playtika'ya transfer olmuş ve çok hızlı bir şekilde dün akşam Euroleague'de oynanan Anadolu Efes maçına yetiştirilmişti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanan maçta Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 3'üncü haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'ya 93-91 mağlup oldu.

Manisa Basket formasıyla sergilediği performansını Euroleague'de de devam edip etmeyeceği merak konusu olan 25 yaşındaki ABD'li oyun kurucu, Anadolu Efes karşısında galibiyetin başrol oyuncularından oldu. Yeni takımı Maccabi ile ilk maçına çıkan 25 yaşındaki basketbolcu Anadolu Efes'e karşı 23 sayı üretti ve maçın en skorer ismi olmayı başardı. Karşılaşmada 1 ribaund, 1 top çalma ve 5 de asist yapan oyuncu, bu performansıyla Euroleague resmi internet sitesi manşetinde "Saben Lee, Maccabi'deki muhteşem ilk maçıyla kendini EuroLeague'e duyurdu" başlığıyla yer aldı.

Haberin içeriğinde ayrıca, "Bir takımın sadece yeni transferi katılabilsin diye antrenmanı ertelediğini düşünün. Maccabi Playtika Tel Aviv, son haftalarda kıtanın konuştuğu Saben Lee'nin gelişini beklerken geçen pazar günü tam da bunu yaptı. Maccabi, Lee'de özel bir şey elde ettiğini biliyordu ve o da 3'üncü hafta neler sunabileceğini gösterdi" ifadelerine yer verdi.

Performansıyla tüm Avrupa takımlarının dikkatini çeken Saben Lee'nin Manisa Basket formasıyla çıktı maçların görüntüleri dün de FIBA ana sayfasında yayımlanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Anadolu Efes Basketbol Manisa Yaşam Spor

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