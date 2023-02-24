Ruslardan servet değerinde maaş! Ebrar Karakurt, Lokomotiv Kaliningrad'da

İtalyan Igor Gorgonzola Novara takımının başkanı Saporiti, Ebrar Karakurt'un ayrılacağını doğruladı. Kariyerine Rusya'da devam edecek milli voleybolcunun yeni adresi ise Lokomotiv Kaliningrad oldu. Ebrar'ın yeni takımında maaşının 800 bin dolar olacağı belirtildi.

Sahanın hem içi hem de dışında yaptıkları çok konuşulan Ebrar Karakurt, şimdi de yeni takımında alacağı maaşla gündemde.

YENİ ADRESİ RUSYA OLDU

İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara takımının başkanı Saporiti, Ebrar Karakurt'un ayrılığını doğruladı. İtalyan Ligi'nin en skorer ismi konumunda bulunan milli voleybolcunun yeni adresi Rusya oldu.

800 BİN DOLAR ALACAK

İtalyan basını, Rus ekibi Lokomotiv Kaliningrad ile anlaşan Karakurt'un yeni takımında 800 bin dolar alacağını belirtti.