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Röportaja damga vuran an! Ahmed Kutucu'nun "Türk mü Alman mı?" sorusuna yanıtı sunucuyu şaşırttı

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Galatasaray'ın yeni transferi Ahmet Kutucu, bir röportajda kendisine yöneltilen "Almanya'daki döner mi buradaki döner mi?" sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı. Kutucu'nun "Yüzde yüz Alman döneri. Almanya'da yani tabi ki buranın döneri de güzel ama Almanya'nın daha böyle soslu oluyor. İçerikler daha fazla. Onun üstüne soslar oluyor" ifadeleri karşısında sunucunun şaşkın yüz ifadesi de dikkat çekti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Eyüpspor'dan transfer ettiği Ahmet Kutucu'nun Alman dönerinin Türk dönerinden daha iyi olduğuna dair yorumlar yaptığı videosu viral oldu.

"ALMAN DÖNERİ Mİ TÜRK DÖNERİ Mİ?"

Türkiye Gazetesi'ne röportaj veren Kutucu, "Sen hangisini tercih edersin? Almanya'daki döner mi buradaki döner mi? sorusuna, "Yüzde yüz Alman döneri. Almanya'da yani tabi ki buranın döneri de güzel ama Almanya'nın daha böyle soslu oluyor. İçerikler daha fazla. Onun üstüne soslar oluyor. Onlar yani yapıyor zaten o döneri. Ben yüzde yüz yani. Zaten kaç gün boş falan olunca Almanya'ya falan gidince döner yemeye gidiyorum. İlk yaptığım şey döner yemek oluyor" şeklinde yanıt verdi. O anlarda sunucunun şaşkın yüz ifadesi de dikkat çekti.

AHMED KUTUCU KİMDİR?

Ahmed Kutucu, 1 Mart 2000 tarihinde Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde doğdu. Futbol kariyerine 2003 yılında Sportfreunde Haverkamp altyapısında başladı. Ardından 2006'da Rot-Weiss Essen ve 2011'de Schalke 04 altyapılarına geçti. 2018 yılında Schalke 04'ün A takımına yükselerek profesyonel kariyerine adım atmıştır.

Schalke 04 formasıyla Bundesliga'da 45 maçta 5 gol atan Kutucu, 2021 yılında Eredivisie ekiplerinden Heracles Almelo'ya kiralanıp burada 15 maçta görev aldı. Aynı yıl Süper Lig takımlarından Başakşehir'e transfer oldu, ancak burada istediği süreyi bulamayarak 2022'de 2. Bundesliga ekibi SV Sandhausen'e kiralandı. Sandhausen'de 32 maçta 3 gol kaydetti.

2023 yılında Türkiye 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer olan Kutucu, burada gösterdiği performansla dikkat çekti. 2023-2024 sezonunda 21 maçta 14 gol atarak takımının Süper Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı. Bu sezon ise Süper Lig'de 18 maçta 8 gol ve 7 asistlekariyerine devam ediyor. Ayrıca Türkiye A Milli Takımı'nda iki kez forma giyen oyuncumuz, alt yaş kategorilerinde de ay-yıldızlı formayı terletti.

Röportaja damga vuran an! Ahmed Kutucu'nun
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmrah Güneş:

çünkü adamlar Tanri bizi kutsamaz bize ceza verir diyorlar korkuyorlar fırsatçılık yapmaktan bizde ise Allah i hicbirseye karışmayan herseye musamaha gösteren hatta zamlari bile Allah yapiyor deyip korkmayan insanlar var bu da suclari artırıyor

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Haber YorumlarıEmrehan Ozgen:

Gemuse Döner deniyor. Bol içerikli ve güzel gerçekten.

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Haber YorumlarıErtan:

Allah korkusu kalmadı, dürüstlük bitti, ahlak bitti, kanunu takan yok, birileri buna dur demezse sıra bizde, yakında bizde biteriz.

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