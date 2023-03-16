Ronaldo'nun sözleşmesindeki madde ortaya çıktı! Suudiler, Portekizli yıldızı F1'e götürecek

Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesindeki bir madde daha ortaya çıktı. Buna göre Portekizli yıldız, bu hafta sonu Cidde'de gerçekleştirilecek F1 Suudi Arabistan Grand Prix'sine katılmak zorunda.