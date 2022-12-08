Ronaldo'nun son paylaşımı olay oldu! Tüm bu yaşananların sebebini tek bir nedene bağladı

Portekiz'in efsanelerinden olan Ronaldo'nun sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşım her şeyi açıklığa kavuşturdu. Takımda yedek bırakılması ve yaşanan olayların nedenini dış güçlere bağlayan yıldız futbolcunun paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

2022 Dünya Kupası'ndaki İsviçre maçında yedek bırakılmasıyla gündeme gelen ve daha sonra Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılacağı iddia edilen Ronaldo, konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İDDİALARI KESİN BİR DİLLE YALANLADI

Portekizli yıldız, "Dış güçler tarafından kırılmayacak kadar birleşmiş bir grup. Herhangi bir düşman tarafından korkutulmayacak kadar cesur bir ulus. Sözün gerçek anlamıyla, hayali için sonuna kadar mücadele edecek bir takım! Bizimle bir inanç sıçraması yapın! Haydi Portekiz" ifadelerini kullanarak ortaya atılan iddiaları yalanladı.

işte Ronaldo'nun o paylaşımı: