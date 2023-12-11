Al-Nassr Futbol Kulübü, 2023'te dünya çapında en çok aranan üçüncü spor takımı oldu. Cristiano Ronaldo'nun katılımı ve diğer ünlü oyuncu transferleriyle bu başarıyı elde etti.

Ronaldo farkı: Suudi Arabistan'ın Al-Nassr Futbol Kulübü 2023 yılında dünya çapında Google'de en çok aranan üçüncü takım oldu

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr Futbol Kulübü 2023 yılında dünya çapında en çok aranan üçüncü spor takımı oldu.

Google her yıl spor takımları, haberler, insanlar ve yemek tariflerinin yanı sıra diğer bazı kategoriler de dahil olmak üzere çeşitli kategoriler için yılın en iyi arama verilerini yayınlar.

Al-Nassr, 2023 yılında spor takımı kategorisinde Inter Miami CF ve Los Angeles Lakers basketbol takımının ardından üçüncü, Manchester City FC ve Miami Heat basketbol takımının önünde yer aldı.

Riyad merkezli futbol kulübü, Portekizli ikon Cristiano Ronaldo'yu 2022'nin sonunda kadroya kattıktan sonra dünya çapında üne kavuştu.

O zamandan beri Al-Nassr, eski Bayern Münih oyuncusu Sadio Mane, eski Manchester United defans oyuncusu Alex Telles ve Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozoviç ile de sözleşme imzaladı.

Google ayrıca çeşitli belirli kategorilerde "tüm zamanların" en iyi arama verilerini de yayınladı. Şirketin trend verilerinin dünya çapında ilk kez kullanıma sunulduğu 2004'ten bu yana), Google'da tüm zamanların en çok aranan Grammy kazananı Beyoncé olurken, Portekizli futbol yıldızı Ronaldo en çok aranan sporcu ve en çok aranan film veya TV oldu. Oyuncu kadrosu ise "Harry Potter".