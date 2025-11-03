Ronaldo'dan ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna olay cevap

Suudi Arabistane ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, katıldığı programda flaş açıklamalarda bulundu. Gazeteci Piers Morgan'ın programına konuk olan Ronaldo, kendisine yöneltilen ''Messi mi, sen mi?'' sorusuna da cevap verdi.

"ALÇAKGÖNÜLLÜ OLMAK İSTEMİYORUM"

"Messi'nin senden daha iyi olduğunu söylüyorlar, sen ne düşünüyorsun?" sorusunu yanıtlayan Ronaldo, "Messi'nin benden daha iyi olduğu görüşüne katılmıyorum. Bu konuda alçakgönüllü olmayacağım." dedi.

WAYNE ROONEY'YE CEVAP VERDİ

Ronaldo'ya eski takım arkadaşı Wayne Rooney ile tartışmaları hakkında ''O senden nefret etmediğini ancak Messi'nin daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi. Sen ne düşünüyorsun?'' sorusu yönetilirken, Portekizli oyuncu, "Benim için problem yok." şeklinde konuştu.