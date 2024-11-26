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Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı

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Asya Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Al-Nassr, deplasmanda Al-Gharrafa'yı 3-1 yendi. Maçın golleri 46 ve 64. dakikalarda Cristiano Ronaldo ve 58. dakikada Angelo'dan geldi. Bu galibiyetle Al-Nassr, ligdeki 4. galibiyetini alırken, Ronaldo kariyerinin 913. golünü kaydetti.

Asya Şampiyonlar Ligi'nin 5. hafta maçında Al-Nassr, deplasmanda Al-Gharrafa ile karşılaştı. Al Bayt Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.

RONALDO DOUBLE YAPTI

Al-Nassr'a galibiyeti getiren golleri 46 ve 64. dakikalarda Cristiano Ronaldo, 58. dakikada ise Angelo kaydetti. Karşılaşmada 2 kez fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo, kariyerinin 913. golünü kaydetmeyi başardı.

Al-Nassr bu sonuçla Asya Şampiyonlar Ligi'nde 4. galibiyetini aldı. 1 de beraberliği bulunan Arabistan ekibi, 13 puanla 2. sıraya yerleşti. 3. mağlubiyetini alan Al-Gharrafa ise 4 puanda kaldı. Grubun bir sonraki haftasında Al-Nassr, Al-Sadd ile oynayacak. Al-Gharrafa ise Al-Hilal ile karşılaşacak.

Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'nde double yaptı, Al-Nassr rahat kazandı
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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