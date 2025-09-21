Haberler

Roma, Lazio'yu Derbide 1-0 Mağlup Etti

Roma, Lazio'yu Derbide 1-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serie A'nın 4. haftasında Roma, Lazio'yu deplasmanda 1-0'lık skorla yenerek 3. galibiyetini elde etti. Lorenzo Pellegrini'nin 38. dakikada attığı golle öne geçen Roma, maçı bu skorla tamamladı. Lazio ise bu sezon 3. yenilgisini aldı.

Roma, Serie A'nın 4. haftasında derbide deplasmanda karşılaştığı Lazio'yu 1-0 mağlup etti.

Serie A'nın 4. haftasında derbide Lazio ile Roma, Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip, 38. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Roma sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla Roma Serie A'da 3. galibiyetini elde etti ve puanını 9'a yükseltti. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Lazio ise 3 puanda kaldı.

Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, 11'de başladığı müsabakada 90 dakika forma giydi.

Öte yandan Lazio'da 86. dakikada Reda Belahyane, 90+7. dakikada da Matteo Guendouzi kırmızı kart gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Suriye'de yine kan döküldü! SDG havan topuyla saldırdı

Gerginlik zirveye çıktı, Suriye'de yine kan döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Demirel'in tarzı gündem oldu: Seçime değil de podyuma çıkacak

Volkan Demirel'in tarzı gündem oldu: Seçime değil de podyuma...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.