Roma, Lazio'yu Derbide 1-0 Mağlup Etti
Serie A'nın 4. haftasında derbide Lazio ile Roma, Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekip, 38. dakikada Lorenzo Pellegrini'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu şekilde tamamlandı. İkinci yarıda başka gol olmayınca Roma sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla Roma Serie A'da 3. galibiyetini elde etti ve puanını 9'a yükseltti. Bu sezonki 3. yenilgisini alan Lazio ise 3 puanda kaldı.
Roma'da milli futbolcu Zeki Çelik, 11'de başladığı müsabakada 90 dakika forma giydi.
Öte yandan Lazio'da 86. dakikada Reda Belahyane, 90+7. dakikada da Matteo Guendouzi kırmızı kart gördü.