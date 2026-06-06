Milli taekwondoculardan 1 altın, bir bronz

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Taekwondo Grand Prix'in ikinci gününde milli sporcular 1 altın ve 1 bronz madalya kazandı.

Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na puan veren organizasyonda Türkiye'yi erkekler 68 kiloda temsil eden Berkay Erer altın madalyanın sahibi oldu. Genç taekwondocu, kısa süre önce elde ettiği Avrupa şampiyonluğunu taçlandırdı. Kadınlar +67 kiloda mücadele eden Sude Yaren Uzunçavdar da bronz madalya elde ederek önemli organizasyonlardaki madalya başarısını devam ettirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı