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Roma Basketbol, BKT Avrupa Kupası'nda yarın Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek

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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nın 8. haftasında yarın İtalya'nın Roma Basketbol takımıyla deplasmanda karşılaşacak. D Grubu'nda 7 maçta 6 galibiyetle lider olan Bahçeşehir Koleji, 3 galibiyet ve 4 yenilgiyle 5. sırada bulunan Roma Basketbol'a konuk olacak.

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nın 8. haftasında yarın İtalya'nın Roma Basketbol takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Palazzetto Dello Sport'taki karşılaşma, saat 22.00'de başlayacak.

D Grubu'ndaki 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, ilk sırada yer alıyor.

Organizasyondaki 3 maçı kazanan, 4 karşılaşmayı kaybeden Roma Basketbol ise 8 takımın mücadele ettiği grupta 5. basamakta bulunuyor.

Kaynak: AA
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