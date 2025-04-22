Roland Sallai Konyaspor Maçında İki Gol Attı

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Konyaspor maçında 2 gol atarken, bu sezonki gol sayısını da 5'e çıkardı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray, Konyaspor'a konuk olurken, sarı-kırmızılıların Macar futbolcusu Roland Sallai, 2 kez gol sevinci yaşadı. Rallai, müsabakanın 47 ve 55. dakikalarında rakip fileleri havalandırarak, takımının farklı kazanmasına katkıda bulundu.

27 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını da 5'e yükseltti.

Müsabakaya 11'de başlayan Roland Sallai 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL