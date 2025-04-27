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Roland Sallai, Eyüpspor Maçında Galatasaray'ın İlk Golünü Attı

Roland Sallai, Eyüpspor Maçında Galatasaray'ın İlk Golünü Attı
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Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Eyüpspor ile oynanan maçta bu sezonki 2. golünü attı. Müsabakada ilk golü 29. dakikada kaydeden Sallai, sezon toplamında 6 gole ulaştı.

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, Eyüpspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 2, toplamdaki 6. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray deplasmanda Eyüpspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Macar futbolcu Roland Sallai attı. Müsabakanın 29. dakikada Gabriel Sara'nın sağ kanattan ortasında altıpas gerisinden Victor Osimhen'in kafa vuruşunda Sallai çizgide tamamladı ve skor 1-0 oldu.

27 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'deki 2. gol sevincini yaşadı. UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2'şer golü olan Sallai toplamdaki gol sayısını da 6'ya çıkardı.

Maça 11'de başlayan Roland Sallai, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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