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Chwalinska, Fransa Açık finalinde Andreeva'nın rakibi oldu

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Fransa Açık'ta (Roland Garros) tek kadınlar finalinde Polonyalı Maja Chwalinska ile Rus Mirra Andreeva karşı karşıya gelecek. İki tenisçi de kariyerlerinde ilk kez grand slam finaline çıkıyor.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Polonyalı Maja Chwalinska, finalde Rus Mirra Andreeva'nın rakibi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın 12. gününde tek kadınlar yarı final maçları yapıldı.

Dünya klasmanının 114'üncü sırasındaki Chwalinska, 25 numaralı seribaşı Rus Diana Shnaider'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Chwalinska ile Andreeva (8) arasındaki tek kadınlar final maçı, 6 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

İki tenisçi de kariyerlerinde ilk kez grand slam finaline çıkacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
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