Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor
Ünlü teknik direktör Roberto Mancini, Premier Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın teknik direktörlük için İtalyan teknik adam Roberto Mancini ile görüşmelere başladığı ve deneyimli ismin teklife sıcak baktığı belirtildi.

Premier Lig ekibi Manchester City ile yaptıkları hafızalarda yer edinen İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, Ada futboluna geri dönmeye hazırlanıyor.

NOTTINHAM İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Ange Postecoglou'yu aldığı başarısız sonuçların ardından görevden alan İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın bir numaralı hedefi Roberto Mancini oldu. Bu doğrultuda Nottingham Forest'ın Mancini ile görüşmelere başladığı belirtildi.

İMZA ATMAYA YAKIN

Haberin devamında, bir dönem Türkiye'de de Galatasaray'ı da çalıştıran Mancini'nin aldığı bu teklife sıcak baktığı ve 48 saat içerisinde görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının beklendiği aktarıldı.

Yorumlar (1)

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
