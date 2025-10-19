Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Premier Lig ekibi Manchester City ile yaptıkları hafızalarda yer edinen İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, Ada futboluna geri dönmeye hazırlanıyor.

NOTTINHAM İLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Ange Postecoglou'yu aldığı başarısız sonuçların ardından görevden alan İngiliz ekibi Nottingham Forest'ın bir numaralı hedefi Roberto Mancini oldu. Bu doğrultuda Nottingham Forest'ın Mancini ile görüşmelere başladığı belirtildi.

İMZA ATMAYA YAKIN

Haberin devamında, bir dönem Türkiye'de de Galatasaray'ı da çalıştıran Mancini'nin aldığı bu teklife sıcak baktığı ve 48 saat içerisinde görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının beklendiği aktarıldı.