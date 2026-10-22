Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trabzonspor maçı öncesi iyi sonuç istiyor

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Ortaya koyacağımız iyi bir takım oyunuyla, evimizde iyi sonuçlara başlamak istiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında pazartesi günü evinde Trabzonspor'u konuk edecek olan Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda teknik direktör Recep Uçar yönetiminde antrenmana çıkan yeşil-mavililer, ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. İdman öncesi Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

'İÇ SAHADA İYİ SONUÇLARIN FİTİLİNİ ATEŞLEMEK İSTİYORUZ'

Evlerinde oynayacakları maçta taraftarı mutlu etmek istediklerini belirten Recep Uçar, "Bu sezon evimizde oynayacağımız 4'üncü maçımız. Komşu şehrimiz Trabzonspor maçına hafta başından beri hazırlanıyoruz. Şu ana kadar ligde oynadığımız maçlarda, özellikle iç sahada iyi oyunlar ve performanslar ortaya koymamıza rağmen maalesef arzu ettiğimiz sonuçları alamadık. Bazen yaptığımız basit hatalar, özellikle final paslarındaki ve sonuçlandırmadaki eksiklerimiz, istenilen sonuçları alamamamıza vesile oldu. Bazı şeyleri düzeltmemiz ve iyileştirmemiz gereken bir maça çıkacağız. Rakibimiz Trabzonspor; bir Karadeniz derbisi. Bu maçın şehrimiz için ne anlam ifade ettiğini bilen bir insanım. Ligde oynadıkları son maçları gol yemeden kazanan, çok önemli oyuncuları, oyun ve oyuncu gücü olan, hem set hem de geçiş hücumlarında başarılı, formda bir takıma karşı oynayacağız. Onların bu bireysel kalitelerine karşılık biz de ortaya koyacağımız iyi bir takım oyunuyla evimizde iyi sonuçlara başlamak istiyoruz. Umarım pazartesi günü stadımızı dolduran ve ekran başındaki tüm Rizespor sevdalılarını mutlu edeceğimiz bir maç olur. Ekibimle ve oyuncularımızla beraber elimizden gelenin en iyisini yapıp, iç sahada bundan sonra alacağımız iyi sonuçların fitilini ateşlemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'ALİQULOV İÇİN BİRAZ DAHA SÜREYE İHTİYACIMIZ VAR'

Takımdaki sakat oyuncuların son durumu hakkında da bilgi veren Uçar, "Geçen hafta itibarıyla Attila Mocsi, Janne-Pekka Laine ve Ahmed Kutucu'nun sakatlıkları mevcuttu. Attila ile Janne-Pekka dün itibarıyla çalışmalara başladı. Ahmed Kutucu'nun tedavisi ise şu an devam ediyor. Aliqulov, uzun bir süredir sakatlığı devam eden bir oyuncumuz; çapraz bağ ameliyatı olmuştu. Yaklaşık bir aydır takımla çalışmalara devam ediyor, bugün de antrenmanda takımın içinde olacak. Ancak şu an itibarıyla oynamaya hazır değil, gerçekçi olmak gerekirse belirli bir süreye daha ihtiyacı var" dedi.

'KADİR ÖZCAN'IN RUHU ŞAD OLSUN'

Açıklamasını Trabzonspor'un efsane futbolcularından Kadir Özcan'ı anarak tamamlayan Uçar, "Sevgili Kadir Özcan hocamızın bugün 13'üncü ölüm yıl dönümü. Trabzon efsanelerinden birisi. Benim de futbolculuğumda takım kaptanlığı yaptığım İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktörlüğümü yapmış güzel ve iyi bir insan. Trabzon için çok büyük anlamlar ifade ettiğini biliyorum. Bir kez daha kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Trabzon camiasına başsağlığı diliyorum. Kadir Özcan önemli bir kişilikti, Türk futbolunda uzun yıllar unutulmayacağını düşünüyorum. Ruhu şad olsun" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı