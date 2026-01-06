Rize Handüzü'nde 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde organize edilecek Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

İstanbul'da bir oteldeki tanıtım toplantısına Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, Rize Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Mehmet Sadık Vefa, TMF Yönetim Kurulu Üyeleri ve davetliler katıldı. Toplantı, Rize'ye ait tanıtım videolarının izlenmesiyle başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, konuşmasında, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nı Rize'de yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek "Bu sebeple bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a ve katkılarından dolayı Rize Valiliği'ne teşekkür ediyorum. 2026'nın ülkemizin spor turizmine değer katacağına yürekten inanıyorum." dedi.

Rize Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduklarını aktarırken Rize Vali Yardımcısı Abdullah Kurt, şehrin spor kenti olmak adına hızla ilerlediğinin altını çizdi.

Türkiye'nin spor turizmine yatırımlarıyla ilgili bilgi veren Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci ise "Bugün burada sadece bir yarış duyurusu için değil Türkiye'nin spor turizmini ve diplomasisini üst basamağa taşıyacak bir haberi paylaşıyoruz. Türkiye artık dünya spor turizmindeki payını istikrarlı şekilde artırmaya kararlı. Biz Türkiye'yi 4 mevsim spor turizmiyle yaşayan bir hale getirmek istiyoruz. Bu organizasyon da bizim için bir yarıştan ötesi. Dünyada spor turizmi farklı noktaya oturdu. Küresel turizm dünyada yüzde 4-5 arasında büyüme gösterirken spor turizmi, 2 katı büyüme yaşadı. Biz de bakanlık olarak bu dönüşümleri yakından izliyoruz. Türkiye'nin coğrafi yapısı ve iklim özellikleri, spor turizminde ciddi anlamda potansiyelli. 4 mevsimi aynı anda yaşayan nadir ülkeler arasındayız. Ağrı Dağı'nda karlar arasında spor yaparken 1 saatlik uçuşla Kaş'a gidip dalış yapabilirsiniz. Türkiye böyle bir ülke." ifadelerini kullandı.

Toplantı, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Şampiyonada 12 ülkeden 30 sporcu, kadınlar ve erkekler kategorilerinde mücadele edecek.