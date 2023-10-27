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Film gibi olay! Maç oynandığı anda halı sahaya isabet eden mermi müdüriyet odasına düştü

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bir halı sahaya futbol oynandığı anda mermi isabet etti. Halı sahadan seken mermi, tesisin müdüriyet odasına düştü. Merminin düşme anından saniyeler önce odada bulunan vatandaş ise kıl payı kurtuldu.