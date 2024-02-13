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Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki Azerbaycan bayrağı öptü

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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycanlı rakibini tuş ederek finale çıkan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, rakibinin formasındaki Azerbaycan bayrağını öptü. Kayaalp'in o hareketi büyük beğeni aldı.

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler 130 kiloda milli sporcumuz Rıza Kayaalp, Azerbaycanlı rakibi Beka Kandelaki'yi mağlup etti ve finale çıktı.

AZERBAYCAN BAYRAĞINI ÖPTÜ

Rıza Kayaalp, müsabaka sonrasında rakibinin formasındaki Azerbaycan bayrağını öptü. Kayaalp'in o hareketi büyük beğeni aldı.

TARİH YAZMAK İÇİN MİNDERDE

Avrupa Şampiyonası'nda 12 kez altın madalya kazanan Kayaalp, bugün finalde bireysel sporcu Sergei Semenov'la mücadele edecek. Milli güreşçimiz Semenov'u da mağlup edip altın madalya alırsa, Rus Aleksandr Karelin'i geçerek 13 şampiyonlukla tek başına rekorun sahibi olacak.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Rıza Kayaalp Azerbaycan Türkiye Spor Haberler

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Yorumlar (1)

GÖKHAN UZUNALİ :

Bir dahaki seçimde ya milletvekili, ya belediye başkanı yada en kötü güreş federasyonu başkanı olur şimdi...Konjektür bu maalesef

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