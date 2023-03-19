Sivasspor'un hocası Rıza Çalımbay, Süper Lig tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör oldu. Deneyimli çalıştırıcı, MKE Ankaragücü ile oynadıkları mücadele ile birlikte Süper Lig'deki 622. maçına çıktı.

Sivasspor ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmayla birlikte Yiğidolar'ın teknik direktörü Rıza Çalımbay kırılması güç bir rekorun sahibi oldu.

RIZA ÇALIMBAY 622. MAÇINA ÇIKTI

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, MKE Ankaragücü karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'deki 622. maçına çıktı. Deneyimli hoca, böylece lig tarihinde en fazla maça çıkan teknik direktör oldu.

SAMET AYBABA TAKİPTE

Rıza Çalımbay'ı 62 maçla Samet Aybaba takip ediyor. Listenin 3. sırasında 593 maçla Şenol Güneş, 4. sırasında ise 542 maçla Aykut Kocaman var. 542 karşılaşmayla listenin 5. sırasında ise Yılmaz Vural yer alıyor.