Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası için Sporcularımız Belirlendi

BREZİLYA'da düzenlenecek olan Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılacak sporcularımız belirlendi.

20-24 Ağustos tarihlerinde Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilecek organizasyona bireysel kategoride 77 ülkeden 104 sporcu, grup kategorisinde ise 36 ülkeden 207 cimnastikçi katılacak.

Şampiyonada ülkemizi bireysel kategoride Hatice Gökçe Emir, grup kategorisinde ise Anika Rashitov, Arina Iunıashina, Aleyna Gürsoy, İrem Sırcan, Melek Duru Özen ve Kseniia Iunıashina temsil edecek.

Haziran ayında Estonya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda, Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımız "3 top 2 çember" aletinde 21.550 puanla Avrupa 8'incisi olurken, bireysel sporcumuz Hatice Gökçe Emir ise genel tasnifte 107.250 puanla 13'üncü sırayı elde etti.