Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ın dünyaca ünlü yeni transferiyle ilgili olay tespit: Takımı bozdu

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de 1-1 sona eren Beşiktaş-Pendikspor maçını değerlendirdi. Siyah-beyazlıların yeni transferi Oxlade Chamberlain'in 60. dakikada oyuna girmesin takıma olumsuz etkisi olduğunu belirten Dilmen, "Chamberlain girdikten sonra Beşiktaş'ın sahadaki bütün sistemi bozuldu. Belki de çok iyi oyuncudur ama bu maçta sahaya girdikten sonra takımı bozdu. Beşiktaş'a transferini doğru bulmuyorum. Mevki itibari ile bu takımın sistemine uygun olmadığı kanaatindeyim." dedi.

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Beşiktaş-Pendikspor karşılaşmasını ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8.5 ekranlarında değerlendirdi. Dilmen yaptığı açıklamada, Alex Oxlade Chamberlain'in siyah-beyazlıların oyununu bozduğunu belirtti.

"SAHAYA GİRDİKTEN SONRA TAKIMI BOZDU"

Rıdvan Dilmen değerlendirmesinde, "Chamberlain girdikten sonra Beşiktaş'ın sahadaki bütün sistemi bozuldu. Belki de çok iyi oyuncudur ama bu maçta sahaya girdikten sonra takımı bozdu." ifadelerini kullandı.

"SİSTEME UYGUN DEĞİL"

Dilmen ayrıca, "Ben Chamberlain'in Beşiktaş'a transferini doğru bulmuyorum. Mevki itibari ile bu takımın sistemine uygun olmadığı kanaatindeyim" dedi.