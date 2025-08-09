Rıdvan Dilmen: Rekabet Kurumu'nun Süper Lig'e el atması gerekiyor

Güncelleme:
Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Süper Lig'de Galatasaray'ın Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etmesinin ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı. Takımların güç dengesi hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, "Rekabet Kurumu'nun Süper Lig'e derhal el atması gerekiyor. Üst düzey kulüplerle Anadolu takımları arasında müthiş bir fark var.'' dedi.

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Gaziantep FK, son şampiyon Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı.

RIDVAN DİLMEN'DEN AÇIKLAMALAR

Karşılaşmanın ardından ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarında karşılaşmayı yorumlayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın St. Patrick's'e karşı aldığı 4-1'lik galibiyeti hatırlatan Rıdvan Dilmen, "Aslında maçlar 90 dakika oynanır ama hem dün Beşiktaş hem de bugün Galatasaray 45 dakika oynadı. İnsanlar, ilk yarıda farklı skor olunca ikinci yarı bunun artacağını düşünür ama öndeki takım sonraki haftayı düşünmeye başlar" dedi.

Sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen, takımların güç dengeleri hakkında çarpıcı bir yorum yaparak, "Rekabet Kurumu'nun Süper Lig'e derhal el atması gerekiyor. Üst düzey kulüplerle Anadolu takımları arasında müthiş bir fark var. Ligimizin bir diğer temel problemi de zemin, bu paraların havada uçuştuğu yerde artık bunu konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHayırlısı Ya:

Taraftarlar desteğinde de çok büyük fark var.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDurmuş GÖKÇE:

Bı git işine g.antep ve diğer kulüplerde kaç yabancı oyuncu var hepsinde en az 14 tane eee 14 yabancı oyuncu yerine 8 tane alsa kaliteli oyuncu getirse rekabet edebilecek sonra küme düşünce transfer yasağı puan silme borçlar ...vs rekabet kurulunu cagiracagina işi bilenler kulüplere başkan olsun

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAntiCHP:

Ullen bu ticaret mi. Rıdvan saçmalamış

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
