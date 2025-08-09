Rıdvan Dilmen: Rekabet Kurumu'nun Süper Lig'e el atması gerekiyor

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Gaziantep FK, son şampiyon Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazandı.

RIDVAN DİLMEN'DEN AÇIKLAMALAR

Karşılaşmanın ardından ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarında karşılaşmayı yorumlayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''REKABET KURUMU'NUN SÜPER LİG'E EL ATMASI LAZIM''

Beşiktaş'ın St. Patrick's'e karşı aldığı 4-1'lik galibiyeti hatırlatan Rıdvan Dilmen, "Aslında maçlar 90 dakika oynanır ama hem dün Beşiktaş hem de bugün Galatasaray 45 dakika oynadı. İnsanlar, ilk yarıda farklı skor olunca ikinci yarı bunun artacağını düşünür ama öndeki takım sonraki haftayı düşünmeye başlar" dedi.

''REKABET KURUMU'NUN SÜPER LİG'E EL ATMASI LAZIM''

Sözlerine devam eden Rıdvan Dilmen, takımların güç dengeleri hakkında çarpıcı bir yorum yaparak, "Rekabet Kurumu'nun Süper Lig'e derhal el atması gerekiyor. Üst düzey kulüplerle Anadolu takımları arasında müthiş bir fark var. Ligimizin bir diğer temel problemi de zemin, bu paraların havada uçuştuğu yerde artık bunu konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.