Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a Arda Güler tepkisi: Yanlış yapıyor

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi 3-2 yenerek yenilmezlik serisini 11 maça çıkardığı mücadeleyi TRT Spor ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, teknik direktör İsmail Kartal'a Arda Güler serzenişinde bulundu.

"ARDA ARTIK 'RİSK' DENİLEBİLECEK BİR OYUNCU DEĞİL"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Bugün önde basarak oynadığın maçta Arda Güler'in ilk 11'de oyuna başlaması gerektiğini düşünüyorum. İsmail Hoca, 'Arda ile başlayıp risk almayayım' diyor ama Arda artık 'risk' denebilecek bir oyuncu değil." dedi.

"SON 2 MAÇTA YANLIŞ YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Arda artık daha fazla oynamalı diyen Dilmen, "Bundan önceki çoğu maçta İsmail Kartal'ın, Arda Güler'i doğru zamanlarda oyuna aldığını düşünüyordum. Ancak son 2 maçta yanlış yaptığını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor