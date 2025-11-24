Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca iddiası

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 5-2 kazanarak büyük bir geri dönüşe imza attı. Mücadelenin ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, hem maçla ilgili hem de Fenerbahçe'nin genel görüntüsüyle ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"TAKIMIN ÜZERİNDEKİ ÖLÜ TOPRAĞI KALKTI"

Dilmen, Fenerbahçe camiasının geçen yıllara göre çok daha özgüvenli olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı. Tedesco'nun göreve geldiğinde bir enkaz devraldığını belirten Dilmen, Fenerbahçe'nin pozitif enerjisinin her geçen hafta yükseldiğini dile getirdi. Sadettin Saran'ın ilk günlerde Samandıra'nın havasından endişe duyduğunu hatırlatan tecrübeli yorumcu, o dönemki Kasımpaşa ve Zagreb maçlarını "ölü toprağı" olarak nitelendirdi.

"ASENSIO VE TALISCA SEVİYE ATLATIYOR"

Rıdvan Dilmen, iyi futbolun iyi oyuncularla oynanacağını söyleyerek Asensio'nun iki yarıdaki performansıyla fark yarattığını ifade etti. Takıma gelen yıldızların seviyeyi artırdığını belirten Dilmen, Fenerbahçe'nin bugün puan kaybetmesi halinde bile sözlerinin değişmeyeceğini, çünkü kadronun ve enerjinin çok güçlü olduğunu söyledi. Stoktaki yedek oyuncu kalitesinin de dikkat çekici olduğunu vurguladı.

"FENERBAHÇE ARTIK HER TİP MAÇA ÇÖZÜM ÜRETİYOR"

Dilmen, Fenerbahçe'nin kapanan takımlara karşı pozisyon bulduğunu, şut yeteneğini geliştirdiğini ve kontratak performansının da güçlendiğini dile getirdi. Tedesco'nun davranışları ve demeçleri üzerinden profesyonel bir duruş sergilediğini söyleyen Dilmen, Alanya ve Kasımpaşa maçlarındaki açıklamaların örnek teşkil ettiğini belirtti. Fenerbahçe'nin artık havlu atmayan, reaksiyon veren ve birlikte oynadıkça olgunlaşan bir yapıya kavuştuğunu aktardı.

"TALISCA BU ÜLKEYE FAZLA, GOL KRALI OLUR"

Rıdvan Dilmen, Talisca için övgü dolu sözler kullanarak onu gol kralı adaylarının zirvesine koydu. En-Nesyri ve Talisca'nın sezon sonunda toplam 40 gole ulaşabileceğini söyleyen Dilmen, "Ben her türlü Galatasaray maçında Talisca'yı oynatırım. İlk formayı ona veririm. Talisca santrfor olur. Acaba Asensio'yu sağa mı kaydırır diye düşünüyorum bir tek" dedi.