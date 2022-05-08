Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk yarısını izleyen Rıdvan Dilmen şaştı kaldı: Hayal bile edemiyorum
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Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk yarısı sahada büyük gerginlikle oynandı. İlk 45 dakikayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz, öyle bir maç. Bu gerginlikler, bu ligde neler olabileceğini hayal bile edemiyorum. Hakem, maçın ikinci yarısında kuralları uygularsa 4 kırmızı kart çıkar, maç 9'a 9 biter" dedi.
Beşiktaş ile Fenerbahçe derbisinin ilk yarısı oldukça tempolu geçerken, gerginlikler de hiç eksik olmadı. Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ilk 45 dakikasını TRT Spor'da değerlendirdi.
HAKEM KURALLARI UYGULARSA MAÇ 9'A 9 BİTER
Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Kavga mı seyrediyoruz maç mı seyrediyoruz, öyle bir maç... Batshuayi'yi beğenen bir adamım normalde ama bugün fizik olarak hiç yok, gidemiyor. Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan, sanki 10 yıldır banko oyuncuymuş gibi oynuyor. Beşiktaş'ta bunun üzeri yok... Ghezzal inanılmaz oynuyor, formda... Bu gerginlikler, bu ligde neler olabileceğini hayal bile edemiyorum. Hakem, maçın ikinci yarısında kuralları uygularsa 4 kırmızı kart çıkar, maç 9'a 9 biter" dedi.
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