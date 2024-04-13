Resti çekti! Victor Nelsson Galatasaray'dan ayrılıyor

Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe ile kıyasıya şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, bir yandan önümüzdeki sezon için de transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TEKLİFİ REDDETTİ

Gösterdiği performansla büyük beğeni alan Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson için transferde sıcak saatler yaşanıyor. Takvim'de yer alan habere göre, Galatasaray'da yönetim Nelsson'a yeni bir sözleşme talebinde bulundu. Ancak başarılı oyuncu, bu teklifi reddederek Avrupa'dan gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye karar verdi.

NAPOLİ DEVREDE

Yıldız futbolcunun adı Serie A'nın son şampiyonu Napoli ile anılıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Nelsson bu transfere sıcak bakıyor.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

26 yaşındaki yıldız futbolcu Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 120 maça çıktı. Nelsson, bu mücadelelerde 4 gol ve 1 asist kaydetti.