Resmi teklif yapıldı! Ante Rebic, Beşiktaş'a hayırlı olsun
Spor Haberleri
Ligi 3'üncü sırada bitiren ve gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Milan'da forma giyen Hırvat futbolcu Ante Rebic için resmi teklifte bulundu. İlk görüşme olumnu geçti.
Süper Lig devi Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.
RESMİ TEKLİF YAPILDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, 29 yaşındaki Ante Rebic'in transferi için Milan'a resmi teklifte bulundu. İlk görüşme olumlu geçti. Siyah-beyazlılar, Hırvat futbolcu için İtalya ekibinden cevap beklemeye geçti.
5 GOLE KATKI VERDİ
Milan formasıyla bu sezon toplamda 31 maça çıkan Hırvat futbolcu, söz konusu mücadelelerde 3 gol atarken 2 de asist kaydetti.