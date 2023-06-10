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Resmi teklif yapıldı! Ante Rebic, Beşiktaş'a hayırlı olsun

Resmi teklif yapıldı! Ante Rebic, Beşiktaş'a hayırlı olsun

Spor Haberleri

Ligi 3'üncü sırada bitiren ve gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, Milan'da forma giyen Hırvat futbolcu Ante Rebic için resmi teklifte bulundu. İlk görüşme olumnu geçti.

Süper Lig devi Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Beşiktaş, 29 yaşındaki Ante Rebic'in transferi için Milan'a resmi teklifte bulundu. İlk görüşme olumlu geçti. Siyah-beyazlılar, Hırvat futbolcu için İtalya ekibinden cevap beklemeye geçti.

Resmi teklif yapıldı! Ante Rebic, Beşiktaş'a hayırlı olsun

5 GOLE KATKI VERDİ

Milan formasıyla bu sezon toplamda 31 maça çıkan Hırvat futbolcu, söz konusu mücadelelerde 3 gol atarken 2 de asist kaydetti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Beşiktaş Milan Spor Haberler

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