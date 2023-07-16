Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Livakovic'i de bitirdi
Spor Haberleri
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, uzun zamandır peşinde olduğu Hırvat kaleci Livakovic için Dinamo Zagreb ile 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
Sezona iddialı bir kadro kurarak başlamak isteyen Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferinde sona yaklaştı.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic transferi için 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.
KALESİNDE DEVLEŞİYOR
Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb kariyeri boyunca 392 maça çıktı. 28 yaşındaki eldiven, bu karşılaşmaların 159'unda kalesini gole kapadı.