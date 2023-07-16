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Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Livakovic'i de bitirdi

Spor Haberleri

Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe, uzun zamandır peşinde olduğu Hırvat kaleci Livakovic için Dinamo Zagreb ile 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Sezona iddialı bir kadro kurarak başlamak isteyen Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in transferinde sona yaklaştı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe ve Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic transferi için 9 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

KALESİNDE DEVLEŞİYOR

Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb kariyeri boyunca 392 maça çıktı. 28 yaşındaki eldiven, bu karşılaşmaların 159'unda kalesini gole kapadı.

Resmi açıklamanın eli kulağında! Fenerbahçe, Livakovic'i de bitirdi

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (1)

mechul kisi:

Altayı bedava versinler bir an önce fb den ayrılsın yoksa şampiyonluk yine hayal olur bu kaleciyi alarak en doğru transferi yapmış olurlar

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