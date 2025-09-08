Haberler

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gitti

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz" denildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz" denildi. Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu 6 milyon euro olacak.

Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gitti

BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
İzmir'de karakola silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu, 1 polis yaralı

İzmir'de karakola silahlı saldırı: 2 polis şehit oldu
İzmir'de 2 polisimizi şehit eden saldırgan böyle görüntülendi

İzmir'de 2 polisimizi şehit eden saldırgan böyle görüntülendi
CHP İstanbul İl Binası önünde tansiyon yüksek! Yeni bariyerler getirildi

İl binası önünde tansiyon yüksek! Sabaha karşı yeni bariyerler geldi
Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok

Neye uğradığını şaşırdı! Lamine Yamal'a Konya'da büyük şok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğumundan bu yana odaya kilitlenen 6 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı

Konuşmayı dahi bilmiyor! 6 yaşındaki çocuk ülkeyi ayağa kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.