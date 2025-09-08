Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gitti

Süper Lig devi Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş'a kiralandığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, oyuncumuz Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık transferi konusunda Beşiktaş kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak bir sezon dileriz" denildi. Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonu 6 milyon euro olacak.

BEŞİKTAŞ DA AÇIKLADI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada ise, "Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Fenerbahçe SK ile anlaşmaya varılmıştır. Cengiz Ünder'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.