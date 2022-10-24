Resmen kulübü üzerine yapmışlar! Mbappe'nin 3 yılda alacağı paranın miktarını duyanlar küçük dilini yutuyor

Real Madrid'e transfer olmak üzereyken son anda yapılan teklifle Paris Saint Germain'de kalan Kylian Mbappe, 2025 yılına kadar 630 milyon euroluk dev bir gelirin sahibi olacak. Bu miktar PSG'nin bütçesinin dörtte birine denk geliyor.

Fransız yıldız Kylian Mbappe, Real Madrid'e transfer olmak üzereyken Paris Saint Germain son anda yapılan inanılmaz teklifle futbolcuyu kadrosuna katmıştı.

MADRİD EKİBİNİ SİNİRLENDİRMİŞTİ

Bu gelişmeyle birlikte Mbappe 2025 yılına kadar Fransız ekibinde kalmıştı. Kulübüyle 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan 23 yaşındaki futbolcu için Real Madrid Başkanı Florentino Perez açıklamasında "Zavallı Mbappe, muhtemelen Real Madrid'e gelmediği için şimdiden pişmanlık duymaya başlamıştır" ifadelerini kullanmıştı.

KESENİN AĞZINI AÇTILAR

Öte yandan Paris Saint Germain, Mbappe'yi kulüpte tutabilmek için kesenin ağzını açtı. Ünlü yıldızın mukavelesinin detaylarını Le Parisien duyurdu. Sözleşmesini uzatmasının ardından üç taksitte ödenen 180 milyon euroluk bir imza parası alan Mbappe, ayrıca kontratındaki her yıl için zamlanan sadakat bonusu alacak. Fransız yıldız, ilk yıl için 70 milyon euro, ikinci yıl için 80 milyon euro ve sözleşmesinin son yılı için ise 90 milyon euro sadakat bonusu alacak. Mbappe'nin sözleşmesinde bir de dikkat çeken bir detay bulunuyor. Fransız yıldızın kontratında performansa dayalı bir bonus maddesi bulunmuyor.

TOPLAMDA 630 MİLYON EURO KAZANACAK

Böylelikle Fransız yıldız 2025 yılına kadar sürecek olan sözleşmesini PSG'de tamamlarsa brüt olarak 630 milyon euroluk dev bir gelirin sahibi olacak. Bu miktar PSG'nin bütçesinin dörtte birine denk geliyor.