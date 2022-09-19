Resmen açıklandı! Süper Lig'de devam edecek

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, teknik adamlık kariyerine kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Atakaş Hatayspor ile görüşme sağlayan Demirel, görüşmeler sonucu Hatay temsilcisi ile anlaşma sağladı.

Teknik adamlık kariyerine nerede devam edeceği merak konusu olan eski file bekçisi Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu. Daha önce Göztepe'yi, "Süper Lig'de devam etmek istiyorum." diyerek geri çeviren Demirel, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile anlaşmaya vardı. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş anlaşmayı, "Belli hocalar ile görüşme yaptık ve finalde Volkan Demirel ile el sıkıştık. Serkan Özbalta hocamız bugün ayrıldıktan sonra Volkan Demirel ile resmi sözleşmeyi imzalayacağız." diyerek açıkladı.

HATAYSPOR BAŞKANI AÇIKLADI

En son Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ekibini çalıştıran Volkan Demirel, TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin verdiği teklifi reddetmiş ve Süper Lig'de hocalık yapmaya devam etmek istediğini dile getirmişti. Yaptığı açıklamalar sonrası Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile görüşmelere başladığı bilinen Demirel'in görüşmeleri bugün itibariyle olumlu sonuçlandı. Hatayspor Başkanı Lütfü Savaş, Volkan Demirel ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

SERKAN ÖZBALTA DÖNEMİ SONA ERMİŞTİ

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor'un başında bulunan Teknik Direktör Serkan Özbalta, Kayserispor yenilgisini sonrası görevinden ayrılmış ve Özbalta'nın ayrılığı, "Teknik direktörümüz Serkan Özbalta ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Serkan Özbalta ve ekibine emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denilerek duyurulmuştu.