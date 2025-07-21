Resmen açıklandı! Onyekuru Süper Lig'e geri döndü

Resmen açıklandı! Onyekuru Süper Lig'e geri döndü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Resmen açıklandı! Onyekuru Süper Lig'e geri döndü
Haber Videosu

Gençlerbirliği, ülkemizde Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Henry Onyekuru'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden biri olan Gençlerbirliği, kadrosuna kattığı yeni sürpriz transferini resmen açıkladı.

ONYEKURU GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezon Al Fayha forması giyen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'yu transfer ettiğini duyurdu. 6 aydır serbest konumda yer alan Onyekuru, 2018 yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olarak Türkiye'ye gelmişti. Yıldız oyuncu daha sonrasında ülkemizde Adana Demirspor'da da forma giymişti.

SEZON RAKAMLARI

27 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle geride kalan sezonda 4 maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısı veremedi. Henry Onyekuru, Nijerya Milli Takımı'nda 15 karşılaşmada süre aldı ve 1 gol sevinci yaşadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 52 yıllık anlaşma bitiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 52 yıllık anlaşma bitiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kurum'u kızdıran olay! Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın

Herkesin içinde fırçaladı: Toplantı yapmayın, iş yapın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.