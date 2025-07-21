Resmen açıklandı! Onyekuru Süper Lig'e geri döndü

Süper Lig'in yeni ekiplerinden biri olan Gençlerbirliği, kadrosuna kattığı yeni sürpriz transferini resmen açıkladı.

ONYEKURU GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Gençlerbirliği, geçtiğimiz sezon Al Fayha forması giyen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'yu transfer ettiğini duyurdu. 6 aydır serbest konumda yer alan Onyekuru, 2018 yaz transfer döneminde Galatasaray'a transfer olarak Türkiye'ye gelmişti. Yıldız oyuncu daha sonrasında ülkemizde Adana Demirspor'da da forma giymişti.

SEZON RAKAMLARI

27 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle geride kalan sezonda 4 maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısı veremedi. Henry Onyekuru, Nijerya Milli Takımı'nda 15 karşılaşmada süre aldı ve 1 gol sevinci yaşadı.