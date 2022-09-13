Rennes - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe Uefa Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçı için hazırlıklarını sürdürürken, bu hafta deplasmanda karşı karşıya geleceği Fransa temsilcisi Rennes ile yapacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu. Maçta Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Karşılaşmada VAR hakemi olarak Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Tiago Martins görev yapacak.

MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?

Temsilcimiz 15 Eylül Perşembe günü Rennes ile Fransa'da karşı karşıya gelecek. Maç, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

MAÇA GİRİŞTE SINIRLAMA

Geçtiğimiz günlerde Fransız temsilci Rennes, UEFA Avrupa Ligi grup maçında karşılaşacakları Fenerbahçe maçının yüksek risk barındırdığı gerekçesi ile kendi taraftarına bilet satışını kapattığını ve karşılaşmayı sadece kombine sahipleri ile misafir seyircilerin izleyebileceğini açıklamıştı.