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Renkli Koşu Festivali 'Color Sky 5K' Başkentte Gerçekleşti

Renkli Koşu Festivali 'Color Sky 5K' Başkentte Gerçekleşti
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Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen 'Color Sky 5K' koşu festivali, yüzlerce vatandaşın katılımıyla renkli bir atmosferde yapıldı. Etkinlik, çocuklara ve ailelere spor sevgisini aşılamayı amaçladı.

Renkli koşu festivali "Color Sky 5K", yüzlerce vatandaşın katılımıyla başkentte gerçekleştirildi.

Çocuklara ve ailelere spor sevgisini aşılamayı amaçlayan etkinliğe katılanlar, Başkent Millet Bahçesi'nde toplandı.

Yarış öncesi gıda boyalı nişastayla rengarenk bir görünüme kavuşan katılımcılar, 5 kilometrelik etabı koştu.

Bazı sporseverler, etkinliğe evcil hayvanlarını da getirdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

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