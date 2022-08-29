Üye Girişi
Haberi Paylaş

Real Sociedad, Sörloth'u yeniden kiraladı

Spor Haberleri

Real Sociedad, Sörloth'u yeniden kiraladı

İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasını giyen Norveçli forvet Alexander Sörloth'u yeniden kiralık olarak kadrosuna kattı.

İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Sociedad, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasını giyen Norveçli forvet Alexander Sörloth'u yeniden kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Almanya'nın Leipzig Kulübüyle varılan anlaşma kapsamında 26 yaşındaki Sörloth'un sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu olmadan kiralandığı duyuruldu.

İspanyol kulübü, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda bulunan Sörloth ile bir kez daha anlaşmaya varmış oldu.

Norveçli futbolcu geçen sezon Real Sociedad'ın lig, Kral Kupası ve Avrupa'da 25'i ilk 11'de olmak üzere 44 maçında forma giymiş, 7 gol atmıştı.

Sörloth, Real Sociedad Kulübüne verdiği demeçte, "Çok mutluyum. Sezon başından beri bunu düşünüyordum. Dönmek istiyordum. Ben ve ailem burayı özledik. Geçen sezon ilk yılımdı. Şimdi teknik direktörü, takımdaki diğer futbolcuları çok daha iyi tanıdığım bir kulübe geldim." ifadelerini kullandı.

Bask yerel basını, Sörloth'un transferini "Kral döndü" ifadesiyle duyurdu.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli - Spor

Alexander Sörloth Real Sociedad La Liga İspanya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title