EuroLeague Final Four'da finalin adı; Olympiakos - Real Madrid

EuroLeague Final Four yarı finalinde Real Madrid, Valencia Basket'i 105-90 mağlup ederek finale çıktı. Real Madrid'in finaldeki rakibi Olympiakos oldu.

İSTANBUL

SALON: Telekom Center

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Mehdi Difallah, Olegs Latisevs

VALENCIA BASKET: Badio 6, Taylor 11, Reuvers 15, Pradilla 15, de Larrea 3, Key 13, Montero 15, Moore, Sako 6, Thompson 3, Costello 3

REAL MADRİD: Lyles 17, Abalde 5, Campazzo 8, Okeke 5, Procida, Hezonja 25, Maledon 12, Almansa, Deck 16, Garuba 2, Llull, Feliz 15

1'İNCİ PERİYOT: 28-26

DEVRE: 56-62

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-86

EuroLeague Final Four yarı finalinde Valencia Basket ile Real Madrid'in karşılaştığı maç 105-90 Real Madrid lehine sonuçlandı. Bu sonuçla yarı finalde Fenerbahçe Beko'yu 79-61 mağlup ederek eleyen Olympiakos'un finaldeki rakibi Real Madrid oldu. Final maçı 24 Mayıs Pazar günü saat 21.00'de Atina'da oynanacak.

