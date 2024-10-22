Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'u 5-2 mağlup etti

İspanyol devi Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk etti. İlk yarısında 2-0 geriye düşen Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'ndaki nefes kesen maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 5-2 kazanmayı başardı.

İLK DEVRE DORTMUND'UN

Karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyan Dortmund, peş peşe bulduğu gollerle ilk yarıyı önde kapattı. 30. dakikada Donyell Malen ile 1-0 öne geçen Nuri Şahin'in takımı, bu golden 4 dakika sonra Jamie Bynoe-Gittens'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. Bu golle birlikte ilk 45 dakika konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MADRID 2 DAKİKADA BERABERLİĞİ YAKALADI

İkinci yarıda şoku üzerinden atan Real Madrid isetarihi bir geri dönüşe imza attı. 60. dakikada Antonio Rüdiger ile bulduğu golle farkı 1'e indiren Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, 62. dakikada ise Vinicius Junior ile skora dengeyi getirdi ve maç 2-2'ye geldi.

İSPANYOLLARDAN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

Geriden gelerek rüzgarı arkasına alan İspanyol devi, 83. dakikada Lucas Vazquez'in golüyle 3-2 öne geçti. 3 dakikada sonra Vinicius Junior bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 4-2'ye getirerek fişi çekti. Hat-trick yapan ve son sözü söyleyen isim, yine Brezilyalı yıldız oldu ve 90+3. dakikada takımını 5-2'lik üstünlüğe taşıdı. Böylece nefes kesen maçtan galip ayrılan taraf İspanyollar oldu.

ARDA GÜLER 90'DA GİRDİ

Real Madrid'de beklediği süreleri bir türlü alamayan milli yıldızımız Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Dortmund karşılaşmasına da yedek kulübesinde başladı. Eflatun-beyazlıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda'yı 90. dakikada sahaya sürdü.

ARDA TURAN TRİBÜNDEN İZLEDİ

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin ile Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in karşı karşıya geldiği mücadelede Arda Turan sürprizi yaşandı. Bernabeu'daki maçı izleyenler arasında Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan da yer aldı.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Bu sonucun ardından Real Madrid, 6 puana yükseldi. Borussia Dortmund, 6 puanda kaldı. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki haftasında sahasında Milan'ı ağırlayacak. Dortmund, Sturm Graz ile sahasında karşı karşıya gelecek.