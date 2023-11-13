Real Madrid tarihinde benzeri yok! Arda Güler kulüp çalışanının sonunu getirdi

Real Madrid'de başta Arda Güler olmak üzere birçok futbolcunun sakatlığının nüksetmesi sonrası kulübün baş sağlık görevlisi Niko Mihic kovuldu.

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Arda Güler, sağlık ekibinin başı Niko Mihic'in görevinden alınmasına sebep oldu.

MIHIC'İN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Real Madrid'de başta Arda Güler olmak üzere birçok futbolcu sık sık sakatlanıyor. Genç yıldızın, 3. kez sakatlanması ve Bellingham'ın da sahalardan uzak kalması sonrası eflatun-beyazlılarda Niko Mihic'in görevine son verildi.

2017'DEN BERİ ÇALIŞIYOR

Marca'da yer alan haberde, Arda Güler'in ilk sakatlığında genç oyuncunun ameliyat olması konusunda doktor Layes ile fikir ayrılığı yaşadığı belirtildi. Mihic'in fikrinin Arda Güler'in ameliyat olmamasından yana olduğu ifade edildi. 2017 yılından beri Real Madrid'de görev alan Mihic'in geçen sezon Benzema, Alaba ve Ceballos'un sakatlıklarının nüksetmesinde de etkisi olduğu söyleniyor.