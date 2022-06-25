Real Madrid macerası sona eren Gareth Bale, Los Angeles FC'ye transfer oldu
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Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, MLS ekibi Los Angeles FC'ye transfer oldu. Galli futbolcu sağlık kontrolünden geçtikten sonra ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak.
İnişli çıkışlı dönemlerle dolu Real Madrid macerası sona eren Gareth Bale'in yeni adresi belli oldu.
KISA SÜRE İÇERİSİNDE RESMİ SÖZLEŞMEYİ İMZALAYACAK
ABD basınına göre, Los Angeles FC, Real Madrid'in eski yıldızıyla 1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Yıldız oyuncunun kısa süre içinde sağlık kontrollerinden geçip, resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.
GARETH BALE'İN REAL MADRİD KARİYERİ
32 yaşındaki Garet Bale, Real Madrid ile çıktığı 258 maçta, 106 gol ve 67 asist yapma başarısı gösterdi.
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