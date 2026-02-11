Haberler

Real Madrid'in yıldızları yemekte! Hesabı sadece iki kişi ödedi

Real Madrid'in yıldızları yemekte! Hesabı sadece iki kişi ödedi
Güncelleme:
Real Madrid'in yıldız futbolcuları Vinicius Junior ve Kylian Mbappé, dün gece takım arkadaşlarına jest yaptı.

Marca'nın haberine göre Vini Jr. ve Mbappé, tüm takıma yemek ısmarladı. İki yıldız futbolcunun organize ettiği akşam yemeği, takım içinde olumlu bir atmosfer oluşturdu.

TAKIM RUHUNA MESAJ

Yıldız oyuncuların bu hamlesi, birlik ve beraberlik mesajı olarak yorumlandı. Sezonun kritik döneminde gelen bu jest, takım içi motivasyonu artıran bir adım olarak değerlendirildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
