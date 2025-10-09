Real Madrid'in yıldızının evinde yangın çıktı

İspanyol devi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior'un evi, çıkan yangın nedeniyle kısa süreli paniğe sahne oldu.

SAUNADA BAŞLADI, EVİN İKİ KATI DUMANLA DOLDU

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, Brezilyalı yıldızın evinin bodrum katındaki saunada yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sırasında evin iki katı dumanla doldu.

HERHANGİ BİR YARALANMA YAŞANMADI

Olayda herhangi bir yaralanma veya zehirlenme bildirilmedi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için İspanyol itfaiyesinin inceleme başlattığı aktarıldı.