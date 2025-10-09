Haberler

Real Madrid'in yıldızının evinde yangın çıktı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Real Madrid'in yıldızının evinde yangın çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vinicius Junior'un evinin bodrum katındaki saunada yangın çıktı. Evin iki katı dumanla dolarken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

İspanyol devi Real Madrid'in yıldız futbolcusu Vinicius Junior'un evi, çıkan yangın nedeniyle kısa süreli paniğe sahne oldu.

SAUNADA BAŞLADI, EVİN İKİ KATI DUMANLA DOLDU

İspanyol basınından Marca'nın haberine göre, Brezilyalı yıldızın evinin bodrum katındaki saunada yangın çıktı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sırasında evin iki katı dumanla doldu.

HERHANGİ BİR YARALANMA YAŞANMADI

Olayda herhangi bir yaralanma veya zehirlenme bildirilmedi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için İspanyol itfaiyesinin inceleme başlattığı aktarıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu

51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da altın satışını durdurdular
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHuseyin:

Bay Limudia, yatırım yolculuğumu çok ödüllendirici hale getirdi! İlk yatırımımla platformu ve stratejisi bana birkaç hafta içinde 227.000 dolar kâr sağladı. Kaçırmayın; rehberlik için Telegram'da @mudiatrading adresinden kendisine ulaşın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHuseyin:

Bay Limudia, yatırım yolculuğumu çok ödüllendirici hale getirdi! İlk yatırımımla platformu ve stratejisi bana birkaç hafta içinde 218.000 dolar kâr sağladı. Kaçırmayın; rehberlik için Telegram'da @mudiatrading adresinden kendisine ulaşın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürsüde peruğunu çıkaran CHP'li Nurten Yontar kanseri yendiğini duyurdu

Peruğunu çıkardığı Meclis kürsüsünde bu kez zaferini ilan etti
Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor

Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor
51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu

51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da altın satışını durdurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.