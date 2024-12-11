Real Madrid'in yıldızı futbol tarihine geçtiği maçta kabusu yaşadı
Real Madrid'in Atalanta'yı 3-2 yendiği Şampiyonlar Ligi mücadelesinde, Kylian Mbappe'nin 50. gol rekorunu sakatlık gölgeledi. Messi'den sonra Şampiyonlar Ligi tarihinde 50 gole en erken ulaşan Mbappe, maçın 35. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.
Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Atalanta karşısında 3-2 kazandığı mücadelede yine sakatlık kabusu yaşandı.
TARİHE GEÇTİĞİ MAÇTA KABUSU YAŞADI
Real'in yıldızı Mbappe, maçın 35. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği 79 maçta 50. golüne ulaşan Kylian Mbappe (25 yaş 356 gün), turnuva tarihinde Lionel Messi'nin (24 yaş 284 gün) ardından bu sayıya en genç yaşta ulaşan oyuncu oldu.
Mbappé'nin sakatlığının ciddiyetini anlamak için Madrid'de detaylı testler yapılacağı açıklandı. Maçtan sonra Mbappe'nin durumunu açıklayan Ancelotti, oyuncunun sakatlığının aşırı yüklemeden kaynaklı olduğunu söyledi.