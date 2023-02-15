Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'nın 4 sporcusu depremde hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası özellikle voleybol dünyasını yasa boğan acı haberler gelmeye devam ediyor.

4 VOLEYBOLCU DEPREMDE HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye Voleybol Federasyonu, Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı oyuncularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu'nun depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

"CAMİAMIZIN BAŞI SAĞ OLSUN"

Federasyondan yapılan açıklamada, "Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu'nun deprem felaketinde vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.