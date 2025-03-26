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Rangers-Fenerbahçe maçında ırkçı pankart açan taraftarlara ömür boyu men cezası

Rangers-Fenerbahçe maçında ırkçı pankart açan taraftarlara ömür boyu men cezası
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan Fenerbahçe - Rangers maçı sonrası, Rangers kulübü ırkçı pankart açan taraftarlara ömür boyu men cezası verileceğini duyurdu. Irkçı pankartı açan taraftarların tespit süreci devam ediyor.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile Fenerbahçe arasında Ibrox'ta oynanan rövanş maçını Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazanmıştı. İlk maçtaki 3-1'lik Rangers galibiyetinin ardından uzatma ve penaltılara geçilmiş, Rangers, Fenerbahçe'yi penaltılarda elemişti.

Rangers, Fenerbahçe maçında ırkçı pankartı açan taraftarlara ömür boyu men cezası verileceğini açıkladı. İskoç ekibi, Fenerbahçe maçında açılan bir pankartın UEFA tarafından ırkçı / ayrımcı olarak değerlendirildiğini açıkladı.

TEKRARLANIRSA DURUM DAHA VAHİM

Rangers, Fenerbahçe maçında yaşanan ırkçı ve/veya ayrımcı ifadelerin iki yıl içerisinde bir maçta tekrarlanması durumunda tribün kapatma cezası alacağını ve söz konusu olayın tekrarlanması durumunda saha kapatma cezası alacağını duyurdu.

ÖMÜR BOYU MEN CEZASI

İskoç temsilcisinden yapılan açıklamada, Fenerbahçe maçında ırkçı pankartı açan taraftarların tespit sürecinin devam ettiğini ve söz konusu taraftarlara ömür boyu men cezası verileceği belirtildi.

Haberler.com / Hamza Temur - Spor
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